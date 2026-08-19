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Villas con Terraza en venta en Kuta, Indonesia

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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
A partir de $550.000, esta inversión en Villa Seminyak ofrece hasta un 18% de ROI anual proy…
$550,000
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Agencia
Nest Invest global
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