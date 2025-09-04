Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Kuta Selatan, Indonesia

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/3
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas…
$132,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kuta Selatan, Indonesia

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir