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Villas en venta en West Denpasar, Indonesia

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14 propiedades total found
Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Despertarse para barrer vistas al océano y terminar sus días con las puestas de sol doradas …
$154,350
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Villa en Denpasar, Indonesia
Villa
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Amplio 5.000 m2 en una de las zonas residenciales más accesibles de Kerobokan, este complejo…
$236,680
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Esta villa de inspiración mediterránea en Balangan combina sofisticación con el confort coti…
$194,250
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TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 1
Villa lista con 2 dormitorios en la zona de Kerobokan!Spring Villa es una villa moderna de d…
$104,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Esta encantadora villa de 2 dormitorios en Nyang Nyang combina la comodidad moderna con un e…
$204,750
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Una moderna villa de 3 dormitorios en Uluwatu diseñada para trabajos tropicales y remotos. E…
$252,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Una moderna villa de 2 dormitorios a pocos minutos de los emblemáticos acantilados y playas …
$186,375
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Una elegante villa moderna diseñada para relajar el equilibrio de vida y vida laboral. Con d…
$210,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Un refugio inspirado en el Mediterráneo en el corazón de Uluwatu, este apartamento de 1 dorm…
$147,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Vive el sueño de Berawa en este elegante loft de 1 dormitorio que encarna el lujo relajado d…
$143,850
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Villa 4 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Número de plantas 2
Una villa única en la mejor zona junto al océano.¡Por vida e inversión!Cada villa está equip…
$180,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Esta villa minimalista de 2 dormitorios en Uluwatu ofrece una moderna sencillez y confort co…
$199,500
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Escapar a esta acogedora villa mediterránea en Ungasan, donde la comodidad moderna se encuen…
$175,350
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ubicado en el corazón tranquilo de Kedungu, Villa Taman reúne la serenidad tropical y la com…
$206,850
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Parámetros de las propiedades en West Denpasar, Indonesia

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