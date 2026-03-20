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Apartamentos en venta en West Denpasar, Indonesia

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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Pemecutan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Pemecutan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/2
Apartamentos cerca del océano.oportunidad de inversión: período de devolución de 5-6 años. 5…
$119,000
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Complejo de diseño con 8 apartamentos y 4 locales comerciales. Complejo listo y altamente…
$99,000
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Agencia
RESIDE BALI GROUP
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Parámetros de las propiedades en West Denpasar, Indonesia

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