  2. Indonesia
  3. Cikoneng
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Cikoneng, Indonesia

1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Margaluyu, Indonesia
Villa 6 habitaciones
Margaluyu, Indonesia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 411 m²
Número de plantas 1
$230,000
Parámetros de las propiedades en Cikoneng, Indonesia

