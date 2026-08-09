Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Provincia de Achín
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Provincia de Achín, Indonesia

;
Bukit
14
Villa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 2
Stunning Villa next to Melasti Beach Luxury residences near Melasti Beach, in Bukit. A compl…
$479,759
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$300,173
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$297,451
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 8 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 8 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 515 m²
Número de plantas 3
Private, detached LUXURY villa within walking distance to the famous Padang Beach. 515 sq.m.…
$1,72M
Dejar una solicitud
Villa en Simpang Tiga Redelong, Indonesia
Villa
Simpang Tiga Redelong, Indonesia
Propuesta para los inversores🚨Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precio…
$1,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Número de plantas 1
Unique conceptual designed villa behind historical world-famous statue GWK. Land lease agre…
$470,164
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Número de plantas 1
Elegant villas 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located …
$280,660
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 2
4b villa complex with direct ocean view Launch of a new unique project - a complex of 6 vill…
$497,031
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 1
The fortress city, located on a cliff, is a 7-minute drive to the best beach of Bali - Melas…
$705,247
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Número de plantas 1
2 villas in 4.5 a land Ocen view villa on big land plot. One-storey villa of 142.2 m2 with a…
$334,349
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$273,175
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Número de plantas 2
A complex of designer villas in Mid-Century style with panoramic glazing next to the GWK sta…
$129,535
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Bukit, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Bukit, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Provincia de Achín, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir