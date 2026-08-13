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Locales comerciales en venta en Hajdu Bihar, Hungría

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Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen en Debreceni jaras, Hungría
UP UP
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen
Debreceni jaras, Hungría
Habitaciones 2
Área 892 m²
Número de plantas 3
PRODUCCIÓN DE LA HOSPITALIDAD Y PRODUCCIÓN CORPORAL DE LA PROPIEDAD DE INVESTIGACIÓN EN DEBR…
$1,56M
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