  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Budapest
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Budapest, Hungría

5 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 8 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Casa 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Well-maintained three-storey family house for sale, in the green residential area of Rákossz…
$539,742
Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Detached Family Home with Excellent Location – Budapest, District XVI., Főhadnagy Street …
$528,258
Monte OnlineMonte Online
Casa 7 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 7 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Industrial and Residential Property for Sale – District XVI, Budapest Located just 200 me…
$803,871
Parámetros de las propiedades en Budapest, Hungría

