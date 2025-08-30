Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Roatán, Honduras

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium C2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium A1 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominio de aldea #B1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pl…
$485,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Casa Coral Dreams! Un movimiento bien diseñado listo, que produce ingresos en e…
$850,000
Casa 5 habitaciones en Crawfish Rock, Honduras
Casa 5 habitaciones
Crawfish Rock, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 511 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Casa de Palmas, una casa bellamente diseñada enclavada en la serena y cerrada c…
$699,000
Casa 5 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a tu sueño retiro caribeño: una oportunidad ideal para cualquiera que busque un e…
$595,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 5 246 m²
Número de plantas 1
Asequible y funcional condominio de 2 camas, 1 baño situado en Roatan One, Coxen Hole, ideal…
$133,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominios de aldea D1 1st Floor East Building Ubicado en la ''mejor pla…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Watercolors Resort - Fase 2: Village Condominium A2 2nd Floor East Building. Ubicado en la …
$530,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium D2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$530,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 1
Descubra este hermoso diseño de 2 dormitorios, casa de 2,5 baños que abarca 2.000 pies cuadr…
$575,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$485,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
$599,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Vivir en el paraíso es más asequible de lo que crees! Echa un vistazo a esta unidad generado…
$425,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Número de plantas 1
Desbloquear el potencial de esta casa de hormigón de 3 dormitorios sin terminar, con vistas …
$425,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 3
Experimente lo mejor de la isla viviendo en esta exquisita casa de 3 dormitorios, 2 baños en…
$465,000
Casa 4 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Casa 4 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
Primera propiedad en carretera cerca de Macaw Market está disponible ahora! Con alta visibil…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 1
Descubra su casa de ensueño en este hermoso y espacioso apartamento de 3 dormitorios, 3,5 ba…
$699,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubre la última isla viviendo con esta impresionante villa en Coral Views Village. Encara…
$575,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta del diseño contemporáneo y la tranquilidad de la isla en esta…
$479,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Ya sea que usted está buscando un…
$795,000
Casa 6 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 6 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 385 m²
Número de plantas 2
Abrazar el epítome del lujo caribeño con esta exquisita casa de dos niveles, enclavada en el…
$799,000
Casa 3 habitaciones en Flowers Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Flowers Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Presentando algún día vino. Una hermosa casa de ensueño frente al mar situada en un terreno …
$599,000
Casa 5 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Número de plantas 2
Charming Island Home with Income Potential - Prime Location Near West End! Situado a pocos …
$420,000
Casa 2 habitaciones en West End, Honduras
Casa 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 2
Cabana independiente moderna en el corazón del West End. Esta cabaña totalmente amueblada de…
$243,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Este 3 dormitorios 2 Baños casa se encuentra en la comunidad de Sandy Bay es la casa mejor p…
$210,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
Encontrando toda la tercera planta del nuevo edificio del Caribe Tesoro, una nueva residenci…
$600,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Número de plantas 1
Esta excepcional propiedad ofrece constantemente rendimientos excepcionales sobre inversión,…
$1,22M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 667 m²
Número de plantas 1
Situado en el corazón de un entorno tropical, Acqua di Mare es un pequeño y exclusivo desarr…
$219,000
