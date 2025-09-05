Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Coxen Hole, Honduras

apartamentos
11
casas independientes
5
16 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
¡Bienvenido a tu hogar de sueños en el paraíso! Situado en la deseable comunidad de Coconut …
$269,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Esta casa independiente, recientemente renovada, ofrece lo mejor de la isla de Roatan: priva…
$289,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$330,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 2
Presentando un impresionante condominio nuevo de marca en el Villa Ludy's, Sandy Bay, Roatan…
$449,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 6 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 385 m²
Número de plantas 2
Abrazar el epítome del lujo caribeño con esta exquisita casa de dos niveles, enclavada en el…
$799,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 2
Disfrute de la comodidad, el espacio y las vistas al mar en esta villa de 3 dormitorios, 2 b…
$269,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Ubicado dentro de la prestigiosa comunidad cerrada de Ludy's Village en Sandy Bay, Roatan, e…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 1
Condo A1 en Ludy's Village ofrece comodidad llave en mano en el corazón de Sandy Bay. Este c…
$199,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Dos unidades independientes decoradas con buen gusto. La orientación de la esquina garantiza…
$250,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 1
Presentando un impresionante condominio nuevo de marca en el Villa Ludy's, Sandy Bay, Roatan…
$375,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 1
Ubicado en el corazón de Ludy's Village, Sandy Bay, Bella Caribbean ofrece una isla moderna …
$184,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$380,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Número de plantas 1
Condo B1 en Ludy's Village ofrece servicio de llave en mano, 2 dormitorios, 2 baños de confo…
$180,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Ubicado dentro de la prestigiosa comunidad cerrada de Ludy's Village en Sandy Bay, Roatán, e…
$380,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
