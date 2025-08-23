Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Atlántida, Honduras

casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Jutiapa, Honduras
Casa 2 habitaciones
Jutiapa, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 1
Casa de campo maciza en Cacao Village, Jutiapa, Atlantida, La propiedad en ser alquilada a t…
$89,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 1 habitacion en El Pino, Honduras
Casa 1 habitacion
El Pino, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Hermosa villa de 1 dormitorio 1 baño en una comunidad cerrada. Esta comunidad Eco tiene 14 v…
$89,900
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en El Porvenir, Honduras
Casa 4 habitaciones
El Porvenir, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 1
Casa Pelicano es una historia Diseño del Caribe Moderno. Esta vivienda de concepto abierto t…
$319,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en La Ceiba, Honduras
Casa 3 habitaciones
La Ceiba, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 307 m²
Número de plantas 2
This peaceful oasis is a 2 story cement home with 3 bedrooms, large 2nd floor terrace, 2 ba…
$220,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
