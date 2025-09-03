Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en José Santos Guardiola, Honduras

7 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 2
Frente a la playa Condo 9-4 ← Segundo piso ← Parrot Tree Plantation Relájate, ¡es hora de la…
$150,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 1
Absolutamente precioso, remodelado condominio en un entorno absolutamente magnífico en la co…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 1
Condominio 2C es amplio lujo caribeño situado en la exclusiva comunidad cerrada de la Marina…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a su retiro de sueños en la impresionante plantación de árboles de loro, Unidad 1…
$450,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Número de plantas 2
Experimente el encanto del estilo mediterráneo que vive en Marina Front Villa 2-D, ubicado e…
$429,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una excepcional oportunidad de preconstrucción para un impresionante apartamen…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
Este lujoso Marina Front Villa de 2,600 pies cuadrados es una de las villas más grandes de P…
$495,000
