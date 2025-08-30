Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Roatán, Honduras

93 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium C2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium A1 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominio de aldea #B1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pl…
$485,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 5 246 m²
Número de plantas 1
Asequible y funcional condominio de 2 camas, 1 baño situado en Roatan One, Coxen Hole, ideal…
$133,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominios de aldea D1 1st Floor East Building Ubicado en la ''mejor pla…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Watercolors Resort - Fase 2: Village Condominium A2 2nd Floor East Building. Ubicado en la …
$530,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium D2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$530,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$485,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
$599,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Vivir en el paraíso es más asequible de lo que crees! Echa un vistazo a esta unidad generado…
$425,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 1
Descubra su casa de ensueño en este hermoso y espacioso apartamento de 3 dormitorios, 3,5 ba…
$699,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Ya sea que usted está buscando un…
$795,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
Encontrando toda la tercera planta del nuevo edificio del Caribe Tesoro, una nueva residenci…
$600,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 667 m²
Número de plantas 1
Situado en el corazón de un entorno tropical, Acqua di Mare es un pequeño y exclusivo desarr…
$219,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West End, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Coral Cove, un encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 baño situado en la tra…
$144,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 058 m²
Número de plantas 1
Posee una rodaja de paraíso en la Bahía Infinity, West Bay - Roatan, Honduras. Esta es su r…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 1
Entra en Casa Castaway y abraza el encanto relajado de la isla viviendo. Ubicado en la parte…
$269,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West End, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
Condominio moderno más reciente con vistas panorámicas al mar está a poca distancia de la en…
$159,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West End, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Jardines de Catalina Condo B4! Esta encantadora unidad de segundo piso, una hab…
$155,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 1
ENJOY los 180 grados PICTURESQUE VIEWs de su dormitorio, piscina privada & salón del Caribe …
$429,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 372 m²
Número de plantas 3
El balneario Las Palmas eleva la isla caribeña viviendo en su mejor momento con una playa pr…
$649,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 1
Entra en un lujo relajado en la playa con el Lionfish Condo, un hermoso retiro con vista al …
$170,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 177 m²
Número de plantas 1
Esta espaciosa y lujosa planta baja 1 dormitorio 1,5 baño vista jardín condomium se ofrece l…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 1
Residencia de 1 dormitorio, 1 baño en Arihini, situada a pocos minutos de la famosa playa de…
$259,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 15 574 m²
Número de plantas 1
Aluna Condos ha llegado, y esta exclusiva residencia en planta baja con piscina ampliada y e…
$599,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Escapar al paraíso con este impresionante dormitorio, un dormitorio frente a la playa en la …
$295,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Número de plantas 2
*Refined Island Living in Lawson Rock* Experimente lo último en lujo junto a la playa con An…
$679,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$205,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 1
Entra en la isla de lujo con este hermoso apartamento de 3 dormitorios, 3 baños totalmente a…
$675,000
