Casa en condominio en venta en Coxen Hole, Honduras

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$330,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 2
Presentando un impresionante condominio nuevo de marca en el Villa Ludy's, Sandy Bay, Roatan…
$449,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Ubicado dentro de la prestigiosa comunidad cerrada de Ludy's Village en Sandy Bay, Roatan, e…
$350,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 1
Condo A1 en Ludy's Village ofrece comodidad llave en mano en el corazón de Sandy Bay. Este c…
$199,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Dos unidades independientes decoradas con buen gusto. La orientación de la esquina garantiza…
$250,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 1
Presentando un impresionante condominio nuevo de marca en el Villa Ludy's, Sandy Bay, Roatan…
$375,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 1
Ubicado en el corazón de Ludy's Village, Sandy Bay, Bella Caribbean ofrece una isla moderna …
$184,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$380,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$350,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Número de plantas 1
Condo B1 en Ludy's Village ofrece servicio de llave en mano, 2 dormitorios, 2 baños de confo…
$180,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Ubicado dentro de la prestigiosa comunidad cerrada de Ludy's Village en Sandy Bay, Roatán, e…
$380,000
