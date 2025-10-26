Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Honduras
  Islas de la Bahía
  Residencial
  Piso independiente

Casa en condominio en venta en Islas de la Bahía, Honduras

Roatán
88
Coxen Hole
12
José Santos Guardiola
6
94 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 819 m²
Número de plantas 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. A diferencia de todo lo que se en…
$825,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 1
Absolutamente precioso, remodelado condominio en un entorno absolutamente magnífico en la co…
$375,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
$599,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 1
Posee un pedazo de paraíso de West Bay Beach con Condo 804 en Infinity Bay Resort! Este con…
$315,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 058 m²
Número de plantas 1
Posee una rodaja de paraíso en la Bahía Infinity, West Bay - Roatan, Honduras. Esta es su r…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 1
ENJOY los 180 grados PICTURESQUE VIEWs de su dormitorio, piscina privada & salón del Caribe …
$419,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$175,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
¡No te pierdas la oportunidad de asegurar la unidad final disponible en este esperado desarr…
$425,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 1
Descubre El Wave, un condominio principal en el encantador Blue Bahia Resort, ahora disponib…
$250,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 1
Infinity Bay Beach Resort es un destino destacado en la isla paradisíaca de Roatan, situada …
$369,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
STUNNING GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS at INFINITY BAY RESORT Completamente renov…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Número de plantas 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Número de plantas 2
Refined Island Living in Lawson Rock!! Experience the ultimate in beachside luxury with An…
$679,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominios de aldea D1 1st Floor East Building Ubicado en la ''mejor pla…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 440 m²
Número de plantas 2
¡La vida de la isla en su mejor! 8 dormitorios, 8 cuartos de baño 4 plex con 2 cama 2 baño c…
$680,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
Este apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece vistas directas al mar y una cómoda vida e…
$449,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 1
Condominio 2C es amplio lujo caribeño situado en la exclusiva comunidad cerrada de la Marina…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Condominio de aldea #B1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pl…
$485,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Experimente el epítome de lujo en SeaSalt Residences, donde cada día se siente como unas vac…
$1,19M
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 1
Descubra su casa de ensueño en este hermoso y espacioso apartamento de 3 dormitorios, 3,5 ba…
$699,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$485,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$170,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a su Marina Condo en Parrot Tree Plantation! Este impresionante condominio de dos…
$425,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D6, West Bay. Ya sea que usted está buscando un…
$875,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 15 574 m²
Número de plantas 1
Aluna Condos ha llegado, y esta exclusiva residencia en planta baja con piscina ampliada y e…
$599,000
