Apart hotel Wyndham Grand Residences

Club familiar

Ubicación — Gonio!!!

Hotel Wyndham con infraestructura completa para familias,

Dos casos se dividen en tres bloques:

1 武 ?? bloque exclusivamente para vivir y relajarse/

2म ?? bloque mixto, que permitirá al propietario transferir sus bienes inmuebles a la administración durante el período que él mismo desea

3 म ?? block hotel

Los apartamentos se venden llave en mano.

Pago inicial 30%

Plazo por 30 meses.

Pago por mes / trimestral.

Entrega del primer trimestre de 2025

Territorio privado cerrado. Dos pequeños

edificios en el estilo arquitectónico de la modernidad de lujo.

con zona ajardinada y piscina al aire libre

Servicio todo incluido. Además de alimentos y bebidas, los huéspedes y propietarios tendrán acceso a 42 instalaciones de infraestructura que satisfagan cualquier necesidad de recreación y entretenimiento.

La única residencia hotelera en Georgia, que tiene un bloque aislado para residencia permanente.

Está comprando una residencia en el complejo hotelero más grande del oeste de Georgia bajo la marca internacional de élite — Wyndham Grand Residences.

El primer hotel de Batumi con infraestructura completa para familias.

Infraestructura completa a 10.000 m2.

Construido de acuerdo con los más altos estándares de marca internacional de lujo y viviendas de lujo.

Servido por el gerente más grande

empresa en el mundo — Aimbridge Hospitality

ESCRIBIRME - ¡RESPONDO A TODOS LOS PROBLEMAS Y SELECCIONANDO EL ESTADO REAL PARA SER ENTENDIDO A USTED!