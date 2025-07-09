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Apart hotel Wyndham Grand Residences

Batumi, Georgia
de
$96,200
;
4
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ID: 4030
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Club familiar

Ubicación — Gonio!!!

Hotel Wyndham con infraestructura completa para familias,

Dos casos se dividen en tres bloques:

1 武 ?? bloque exclusivamente para vivir y relajarse/

2म ?? bloque mixto, que permitirá al propietario transferir sus bienes inmuebles a la administración durante el período que él mismo desea

3 म ?? block hotel

Los apartamentos se venden llave en mano.

Pago inicial 30%

Plazo por 30 meses.

Pago por mes / trimestral.

Entrega del primer trimestre de 2025

Territorio privado cerrado. Dos pequeños

edificios en el estilo arquitectónico de la modernidad de lujo.

con zona ajardinada y piscina al aire libre

Servicio todo incluido. Además de alimentos y bebidas, los huéspedes y propietarios tendrán acceso a 42 instalaciones de infraestructura que satisfagan cualquier necesidad de recreación y entretenimiento.

La única residencia hotelera en Georgia, que tiene un bloque aislado para residencia permanente.

Está comprando una residencia en el complejo hotelero más grande del oeste de Georgia bajo la marca internacional de élite — Wyndham Grand Residences.

El primer hotel de Batumi con infraestructura completa para familias.

Infraestructura completa a 10.000 m2.

Construido de acuerdo con los más altos estándares de marca internacional de lujo y viviendas de lujo.

Servido por el gerente más grande

empresa en el mundo — Aimbridge Hospitality

ESCRIBIRME - ¡RESPONDO A TODOS LOS PROBLEMAS Y SELECCIONANDO EL ESTADO REAL PARA SER ENTENDIDO A USTED!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 50.0
Precio por m², USD 2,600
Precio del apartamento, USD 130,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 37.0
Precio por m², USD 2,600
Precio del apartamento, USD 96,200

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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