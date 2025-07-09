  1. Realting.com
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi

Tiflis, Georgia
$175,000
ID: 33362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/2/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo milanés", combinando arquitectura sofisticada con la naturaleza prístina de Georgia. Una característica clave del complejo es la asociación con la marca Trussardi Casa, que garantiza los interiores ejecutados en el espíritu de elegancia atemporal, utilizando materiales de la más alta calidad y proporciones impecables.

Es una comunidad totalmente integrada donde el desarrollo residencial, el servicio hotelero de cinco estrellas y la infraestructura urbana moderna forman un ecosistema único. Todas las residencias se entregan en la condición "Ready from Day One" — con acabado completo, muebles italianos, electrodomésticos domésticos y todos los accesorios necesarios, garantizando el máximo confort para los propietarios desde el momento en que reciben las llaves.

Residencia Diseños

El proyecto cuenta con diseños luminosos y espaciosos con ventanas panorámicas. Las ventanas ofrecen vistas de pájaro de la ciudad y la meseta donde se encuentra un campo de golf profesional.

  • Estudios: Superficie total desde 38 m2 / Precios desde $175,000

  • 1 dormitorio Residencias: Superficie total desde 75 m2 / Precios desde $295,100

  • 2 dormitorios Residencias: Superficie total desde 108 m2 / Precios desde $555,970

  • Soluciones exclusivas: Disposiciones individuales para duplexes, residencias de 3 dormitorios y áticos.

Ubicación & Golf

El complejo está situado en una zona de prestigio a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, a solo 10 minutos en coche del centro histórico de Tbilisi y a 20 minutos del aeropuerto internacional. La joya de la ubicación es un campo de golf de clase mundial de 18 hoyos adyacente al territorio comunitario.

Atractivación financiera

El proyecto ofrece condiciones excepcionales para los inversores que buscan un ingreso pasivo estable en Georgia, un país candidato a la UE:

  1. Rendimiento garantizado: 8% anual durante los primeros 3 años.

  2. Ingresos previstos: 12–15% anual de alquileres a corto plazo.

  3. Agradecimiento de la capital: El crecimiento medio anual del valor inmobiliario en esta ubicación es del 20%.

  4. Alta liquidez: Un prestigioso distrito ("Georgian Beverly Hills") y limitado suministro debido al paisaje y plan maestro.

  5. Beneficios fiscales: Tasas bajas en ingresos de alquiler y sin impuestos de herencia.

  6. Seguridad: Un total de 5 años Programa de mantenimiento de cuidado y una garantía de 3 años en los muebles.

  7. Derechos de propiedad: Se permite a los ciudadanos extranjeros el 100% de propiedad.

Infraestructura y Servicios

El proyecto está diseñado en el principio "ciudad dentro de una ciudad", proporcionando a los residentes todo lo que necesitan:

  • Para la salud: Un grupo de bienestar con un centro de longevidad de 6.000 m2 y un gimnasio moderno.

  • Para negocios: Un centro de oficinas de marca con zonas de coworking.

  • Para la familia: Un jardín de infancia, una escuela europea y una universidad con énfasis en IA y arquitectura.

  • Ocio: boutiques Premium, restaurantes, cafeterías, pistas de correr y campos deportivos.

  • Servicio de 5 estrellas: Servicio de conserjería, limpieza de apartamentos, comedor en la habitación, seguridad 24 horas y gestión de alquiler profesional.

Sobre el Desarrollador

El proyecto es implementado por un desarrollador de la UAE especializado en propiedades exclusivas de marca. La empresa se encarga no sólo de la construcción sino también de la posterior gestión de la propiedad. Su propio ecosistema, incluyendo las divisiones M1 Construction Architect y Mancini Construction Architect, garantiza el control de calidad y la adhesión a los plazos.

La cartera de la empresa incluye propiedades icónicas en el EAU, Georgia y Suiza. La colaboración con líderes de diseño global — Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home y John Richmond— garantiza un atractivo y un estatus de alta inversión para cada proyecto.

Tiflis, Georgia
Pregunte lo que quiera
