  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Piso en edificio nuevo Idea Development Panorama I

Piso en edificio nuevo Idea Development Panorama I

Tiflis, Georgia
de
$87,565
VAT
de
$1,490/m²
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 35065
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Giorgi Danelia Street

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Pisos: 14

Apartamentos: 174

Tamaño del apartamento: desde 52 m2

Precio inicial: 87 565 $, 1490 $ por metro cuadrado

Espacio comercial: 3.751 m2

Aparcamiento: garaje de 3 niveles

Entrega: Marco verde +

Ubicación: Vake-Saburtalo

Estado: completado

Lobby con servicio de conserjería – para la comodidad y la vida de servicio completo.

Corte de Padel – para un estilo de vida saludable y activo.

Estacionamiento de 3 niveles – para el almacenamiento de vehículos amplio y seguro.

Área infantil – para la diversión y la aventura.

Espacios de relajación – para la paz y la relajación.

Terrazas en Idea Panorama – cada apartamento cuenta con una amplia terraza diseñada para todas las estaciones, adecuada para la relajación, el ejercicio o el uso práctico.

Cómoda vida para cada miembro de la familia, independientemente de la edad.

Desarrollo de barrio – con un plan de desarrollo pre-acuerdo.

vestíbulo bien mantenido y áreas comunes con servicios de gestión de propiedades.

Infraestructura diaria esencial – tiendas, farmacias y más.

Opciones de pago flexibles – planes de instalación internos disponibles.

Potencial de crecimiento del capital garantizado: una fuente confiable de ingresos estables.

Galería de características: • Apartamentos entregados con marco verde + • Caldera de calefacción con tubería • Espacio de almacenamiento para calderas y unidades de AC externas • Puertas y ventanas exteriores de aluminio eficiente energéticamente eficientes • Puertas de entrada terminadas por MDF • Pavimentos diseñados • Muros planos • Todas las conexiones de utilidad listas (gas, agua, electricidad) • Cableado eléctrico por diseño de apartamento • Sistema de control de acceso y video intercomunicación • Terrazas terminadas con granito resistente al hielo

Lugar destacado: • City Central Park – 9 minutos a pie • Vake-Saburtalo carretera de conexión – 6 minutos a pie • puente de conexión Saburtalo-Bagevi – 3 minutos a pie • Metro University Station – 6 minutos a pie

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Orbi Bakhmaro
Bakhmaro, Georgia
de
$1,500
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Complejo residencial Horizont Residence
Batumi, Georgia
de
$36,852
Está viendo
Piso en edificio nuevo Idea Development Panorama I
Tiflis, Georgia
de
$87,565
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Tiflis, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Entra en la elegancia de "Krtsanisi Margaliti by Apart", una verdadera joya arquitectónica del estimado GRUPO APART. Situado en el corazón de la capital de Georgia, dentro del distrito de Krtsanisi, este santuario se encuentra donde el gobierno residía una vez. En medio de sus pintorescas a…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Mostrar todo Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$49,200
Año de construcción 2028
Número de plantas 26
Área 33–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nos complace presentar a su atención un nuevo complejo residencial multifuncional de estándar europeo situado en el distrito histórico de Tbilisi — Ortachala, creado para aquellos que valoran la comodidad, la amabilidad ambiental y la infraestructura bien planificada en armonía con el espíri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.7
77,600
Apartamentos 2 habitaciones
76.4
114,600
Apartamento
32.8
49,200
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Tiflis, Georgia
de
$142,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Área 65 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial “m² en Nutsubidze 2” está en construcción en Tbilisi, distrito de Saburtalo, calle Nutsubidze. El complejo está ubicado en un terreno de 12.523 m2. y se compone de 3 edificios. Destaca por su conveniente ubicación: a dos minutos del metro Vazha-Pshavela. El espa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
137,000
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones