Piso en edificio nuevo Idea Development Panorama I

Pisos: 14

Apartamentos: 174

Tamaño del apartamento: desde 52 m2

Precio inicial: 87 565 $, 1490 $ por metro cuadrado

Espacio comercial: 3.751 m2

Aparcamiento: garaje de 3 niveles

Entrega: Marco verde +

Ubicación: Vake-Saburtalo

Estado: completado

Lobby con servicio de conserjería – para la comodidad y la vida de servicio completo.

Corte de Padel – para un estilo de vida saludable y activo.

Estacionamiento de 3 niveles – para el almacenamiento de vehículos amplio y seguro.

Área infantil – para la diversión y la aventura.

Espacios de relajación – para la paz y la relajación.

Terrazas en Idea Panorama – cada apartamento cuenta con una amplia terraza diseñada para todas las estaciones, adecuada para la relajación, el ejercicio o el uso práctico.

Cómoda vida para cada miembro de la familia, independientemente de la edad.

Desarrollo de barrio – con un plan de desarrollo pre-acuerdo.

vestíbulo bien mantenido y áreas comunes con servicios de gestión de propiedades.

Infraestructura diaria esencial – tiendas, farmacias y más.

Opciones de pago flexibles – planes de instalación internos disponibles.

Potencial de crecimiento del capital garantizado: una fuente confiable de ingresos estables.

Galería de características: • Apartamentos entregados con marco verde + • Caldera de calefacción con tubería • Espacio de almacenamiento para calderas y unidades de AC externas • Puertas y ventanas exteriores de aluminio eficiente energéticamente eficientes • Puertas de entrada terminadas por MDF • Pavimentos diseñados • Muros planos • Todas las conexiones de utilidad listas (gas, agua, electricidad) • Cableado eléctrico por diseño de apartamento • Sistema de control de acceso y video intercomunicación • Terrazas terminadas con granito resistente al hielo

Lugar destacado: • City Central Park – 9 minutos a pie • Vake-Saburtalo carretera de conexión – 6 minutos a pie • puente de conexión Saburtalo-Bagevi – 3 minutos a pie • Metro University Station – 6 minutos a pie