Apart hotel Alliance Privilege

Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad.

Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas Marriott, mientras que los demás pisos incluyen apartamentos de inversión de alta gama.

Alliance Privilege ofrece impresionantes vistas al mar y a la ciudad desde todos los pisos.

El complejo cuenta con infraestructura moderna y todas las condiciones necesarias para una vida cómoda:

• Aparcamiento subterráneo local de dos niveles

• Centro de spa y bienestar

• Piscina

• Lounge

• Restaurante, lobby y bar

• Centro de fitness

• Playa privada

• Casino