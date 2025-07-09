Apart hotel Alliance Privilege

Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad.
Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas Marriott, mientras que los demás pisos incluyen apartamentos de inversión de alta gama.
Alliance Privilege ofrece impresionantes vistas al mar y a la ciudad desde todos los pisos.
El complejo cuenta con infraestructura moderna y todas las condiciones necesarias para una vida cómoda:
• Aparcamiento subterráneo local de dos niveles
• Centro de spa y bienestar
• Piscina
• Lounge
• Restaurante, lobby y bar
• Centro de fitness
• Playa privada
• Casino