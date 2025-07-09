  1. Realting.com
Apart hotel Alliance Privilege

Batumi, Georgia
de
$174,000
28/11/24
$174,000
19/11/24
$177,250
25/10/24
$135,000
25/10/24
$5,000
;
11 1
Dejar una solicitud
ID: 22399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    54

Sobre el complejo

Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad.

Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas Marriott, mientras que los demás pisos incluyen apartamentos de inversión de alta gama.

Alliance Privilege ofrece impresionantes vistas al mar y a la ciudad desde todos los pisos.

El complejo cuenta con infraestructura moderna y todas las condiciones necesarias para una vida cómoda:

• Aparcamiento subterráneo local de dos niveles
• Centro de spa y bienestar
• Piscina
• Lounge
• Restaurante, lobby y bar
• Centro de fitness
• Playa privada
• Casino

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 31.0 – 58.5
Precio por m², USD 5,000 – 7,000
Precio del apartamento, USD 177,250 – 386,050

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de apart - hotel Alliance Privilege

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Lagoon Resort
Batumi, Georgia
de
$70,000
VAT
Barrio residencial Batumi View apartments
Batumi, Georgia
de
$47,000
Edificio de apartamentos White Square Mindeli
Oni, Georgia
de
$70,000
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Gudauri, Georgia
de
$125,000
Está viendo
Apart hotel Alliance Privilege
Batumi, Georgia
de
$174,000
Otros complejos
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Información sobre el proyecto House on Bokhua 10 es un nuevo proyecto de un desarrollador destacado, X2 Development, que combina apartamentos modernos y confortables, una zona ajardinada y una buena ubicación en un prestigioso distrito de Tbilisi. La ubicación del nuevo complejo El comp…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Mostrar todo Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
Año de construcción 2029
Número de plantas 31
Área 29–61 m²
2 objetos inmobiliarios 2
💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar🔥 Prepago está por debajo del mercado🔥 Aumento del costo de entrega a +48%🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por añoVenta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.Al mar - 100 m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
122,000
Apartamento
29.1
59,665
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Mostrar todo Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$103,800
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 53–123 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial es un proyecto moderno en el mismo centro de Tbilisi, con el objetivo de crear un ambiente de vida saludable y seguro según los más altos estándares. El proyecto incluye dos torres con alturas de 24 y 28 plantas, con un total de 704 unidades de apartamentos. El área t…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.3
103,800
Apartamentos 2 habitaciones
101.2
177,400
Apartamentos 3 habitaciones
123.3
200,600
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
