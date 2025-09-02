Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con garaje en venta en Francia

6 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 835 m²
Venta de fincas en Vance, situada en colinas con vistas 180° del entorno y el mar. Oferta ra…
$10,24M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Excepcional propiedad frente al mar frente al sur.Remarcable propiedad frente al mar de más …
$14,79M
