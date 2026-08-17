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Propiedades residenciales en venta en Vandea, Francia

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Les Sables dOlonne
12
13 propiedades total found
Castillo 15 habitaciones en Impasse des Bouils, Francia
Castillo 15 habitaciones
Impasse des Bouils, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 250 m²
Castillo histórico del siglo XVIII - una finca excepcional en excelente estadoEntre Nantes y…
$4,92M
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$470,574
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
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$470,574
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
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$429,907
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$267,240
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TekceTekce
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$412,478
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
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$429,907
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$347,411
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
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$470,574
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$267,240
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
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$347,411
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
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Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
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