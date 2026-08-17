Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Les Sables dOlonne
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Les Sables dOlonne, Francia

;
apartamentos
4
casas independientes
8
12 propiedades total found
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
Dejar una solicitud
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$470,574
Dejar una solicitud
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$470,574
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$267,240
Dejar una solicitud
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$412,478
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$347,411
Dejar una solicitud
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$470,574
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$267,240
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$347,411
Dejar una solicitud
Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Les Sables dOlonne, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir