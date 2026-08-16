Villas en venta en Var, Francia

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Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Villa en Toulon, Francia
Villa
Toulon, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Silencio Home
$755,242
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 4
Silencio Home
$778,480
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$435,717
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$823,795
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$561,203
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
Silencio Home
$845,871
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Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$680,880
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$844,709
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$575,146
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$589,089
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$687,851
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$428,745
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$539,127
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$447,336
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$577,470
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Silencio Home
$670,423
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Villa en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$691,337
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$550,746
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$544,936
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$583,279
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Villa en Cogolin, Francia
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Dormitorios 4
Área 94 m²
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$694,823
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Villa en Saint Raphael, Francia
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Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
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$915,586
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Villa en Cogolin, Francia
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Dormitorios 4
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$561,203
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Villa en Toulon, Francia
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Área 92 m²
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$755,242
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