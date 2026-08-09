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Propiedades residenciales en venta en Roquebrune Cap Martin, Francia

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apartamentos
10
casas independientes
5
15 propiedades total found
Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
La Villa Destacada en la Primera Costa de la Costa Azure es el nuevo estándar de Ultra-Luxur…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
El nuevo proyecto, a 15 minutos de Mónaco, situado en el corazón del animado distrito de Car…
$389,240
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$372,276
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Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 7
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$578,632
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Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$254,342
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Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 39 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Roquebrune — Cap-Martin, Costa Azul, Francia
$277,756
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vistas verdes colinas. Casa provenzal de 180m2 en u…
$2,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Sentier Touristique Bord de Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sentier Touristique Bord de Mer, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 6
Apartamento en Roquebrune-Cap-Martin, Francia, con una superficie de 67,38 m2, ofrece una co…
$662,289
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Casa 7 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 7 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Idealmente situado en la zona popular de Cap-…
$6,17M
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Apartamento 4 habitaciones en 35, Francia
Apartamento 4 habitaciones
35, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$2,74M
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Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Nuevo edificio a 15 minutos de Mónaco.Este nuevo proyecto, situado en el corazón del animado…
$661,127
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Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 6/7
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$424,098
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Casa 6 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 6 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 5
En las puertas de Mónaco le ofrecemos vivir en esta magnífica casa moderna. completamente r…
$3,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$365,421
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