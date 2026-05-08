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Casas del mar en Venta en Grasse, Francia

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Le Cannet
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4 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en 2, Francia
Villa 10 habitaciones
2, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Piso 1/2
La elegante villa fue construida en 1910 por el príncipe Moldavian y rumano Jean Ghica para …
$1,96M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Casa 6 habitaciones en Antibes, Francia
Casa 6 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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AdriastarAdriastar
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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