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Casas con garaje en Venta en Grasse, Francia

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Casa 5 habitaciones en Le Terme Blanc, Francia
Casa 5 habitaciones
Le Terme Blanc, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 800 m²
Número de plantas 2
Antibes. En un complejo residencial vigilado con seguridad todo el día, ofrecemos una hermos…
$1,27M
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Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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