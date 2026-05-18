Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. San Pedro de Macorís
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en San Pedro de Macorís, República Dominicana

;
1 habitación
3
Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238,350
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
🌊 Apartamento amueblado en la playa – A solo 100 metros de Playa Popy – Las TerrenasPrecio: …
$160,000
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 1 habitacion en San Rafael del Yuma, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
San Rafael del Yuma, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
A new and exclusive real estate project located just 400 meters from the stunning Dominicus …
$156,400
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Friusa, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Friusa, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/1
Asequible casa unifamiliar de dos dormitorios, dos baños, cocina y sala de estar. Un proyect…
$129,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Piso 2/3
Experimente lo último en lujo vivir en Cap Cana, República Dominicana. Este impresionante ap…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
MontbelMontbel
Casa 3 habitaciones en República Dominicana
Casa 3 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Two-Level Villa in La Romana Property Description: Location: Minutes from Hilton Garden Ho…
$215,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 061 m²
Villa 5 bedrooms *Second level: -2 bedrooms: One master bedroom with walk-in Closet with a …
$3,30M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Sosúa, República Dominicana
Apartamento 5 habitaciones
Sosúa, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Piso 3/2
Exclusivo ático premium, primera línea del océano, espectaculares vistas al océano. Atico nu…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,29M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 7 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 100 m²
🌊 Luxury Caribbean Sea-View Villa with Indoor Pool & Independent Bungalow – Las Terrenas Hei…
$1,60M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sosúa, República Dominicana
Villa 5 habitaciones
Sosúa, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Piso 1/1
Experimente lo último en lujo vivir en Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Esta impre…
$599,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en San Pedro de Macorís, República Dominicana

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir