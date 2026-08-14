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Propiedades residenciales en venta en San Pedro de Macorís, República Dominicana

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apartamentos
6
8 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Guayacanes, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Guayacanes, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Aquamarine es una exclusiva residencia frente a la playa ubicada en Juan Dolio, desarrollada…
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Apartamento en Guayacanes, República Dominicana
Apartamento
Guayacanes, República Dominicana
$375,000
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Apartamento en Ramon Santana, República Dominicana
Apartamento
Ramon Santana, República Dominicana
$255,000
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Villa en Ramon Santana, República Dominicana
Villa
Ramon Santana, República Dominicana
$995,000
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Apartamento 1 habitacion en San Pedro de Macorís, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
San Pedro de Macorís, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Majestic tower of 27 levels of apartments and penthouses located on the first line of the be…
$311,550
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Casa en Batey El Soco, República Dominicana
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Batey El Soco, República Dominicana
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Apartamento 1 habitacion en Guayacanes, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Guayacanes, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
OONA Juan DolioMore than a residential development, OONA is a lifestyle experience crafted f…
$286,600
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Apartamento en Guayacanes, República Dominicana
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Guayacanes, República Dominicana
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$350,000
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Parámetros de las propiedades en San Pedro de Macorís, República Dominicana

con Piscina
Baratos
De lujo
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