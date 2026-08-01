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Apartamentos con Terraza en venta en Samaná, República Dominicana

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Las Terrenas
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en El Portillo, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
El Portillo, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Xiwara is an exclusive beachfront residential and hospitality development by Bigentik Group,…
$193,000
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Tipos de propiedades en Samaná

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Samaná, República Dominicana

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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