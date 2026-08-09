Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Samaná
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Samaná, República Dominicana

;
Las Terrenas
106
109 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 037 m²
🌴 Impresionante villa caribeña a sólo 150 metros de la playa - Cosón, Las TerrenasPrecio: 95…
$950,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
⛳ Villa de campo de golf contemporáneo con piscina climatizada – Playa Ballenas, Las Terrena…
$750,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 955 m²
⛳ Villa de lujo con piscina climatizada y autonomía solar – Playa Ballenas, Las TerrenasPrec…
$860,000
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 588 m²
Número de plantas 2
🌊 Villa Nueva con Vista Panorámica al Mar - Hoyo Cacao, Las Terrenas Descubra esta magníf…
$650,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
🌴 Encantadora Villa con Potencial de Ampliación – Centro de Pueblos Las TerrenasPrecio: 300.…
$300,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Área 225 m²
Welcome to our exclusive villas in Las Terrenas with breathtaking ocean views. These luxurio…
$530,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
🌊 Villa de lujo con vistas al mar con piscina infinita – VIP Residence, Las TerrenasPrecio: …
$1,80M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
🌊 Apartamento de lujo en Residencia Exclusiva – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: USD 195.…
$195,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en esta impresionante villa de 6 dormitorios, 6.5 baño e…
$9,80M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
🌊 Dos Villas Vista Mar con Piscina – Cosón, Las TerrenasPrecio: USD 475.000Descubra una herm…
$475,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 553 m²
🌊 Ultra-Luxury Villa con vista al mar – Propiedad privada en Portillo, Las TerrenasPrecio: U…
$3,29M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
🌴 Encantadora Villa con Piscina Independiente Alquiler de habitaciones – Las TerrenasPrecio:…
$150,000
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
🌴 Fully Renovated Villa – Only 100m from Playa Bonita Beach – Las Terrenas Price: USD 245…
$245,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
🌴 Villa contemporánea con piscina privada & Bungalow – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: U…
$595,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
🌴 Villa Cerca de la playa – 150m de Playa Ballenas – Las TerrenasPrecio: USD 330.000Excelent…
$330,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en esta impresionante villa de 5 dormitorios en Las Terr…
$3,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 10 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
🌊 Villa de lujo excepcional con vistas panorámicas al mar 180° - Playa Ballenas, Las Terrena…
$1,50M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
🌴 Villa de 5 dormitorios con piscina de agua salada – 300m de la playa – Playa Popy, Las Ter…
$660,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Under Construction | Estillero Beach, Las Terrenas, Dominican Republic AMARSE is an exclusi…
$339,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$950,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
🌊 Apartamento de lujo en Residencia Exclusiva – Playa Ballenas, Las TerrenasDescubra este im…
$195,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
🌊 Apartamento de 3 dormitorios en la playa – A solo 80 metros de la playa – Playa Popy, Las …
$260,000
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en Las Terrenas, República Dominicana. Esta impresionant…
$6,90M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 1
🌴 Tu refugio tropical en Playa BonitaA pocos minutos a pie de Playa Bonita, una de las playa…
$245,000
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 7 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
🌴 Domaine Tropical d'Exception 80 m de Playa Cosón – Villa Principal & 4 Independent Bungalo…
$1,35M
Dejar una solicitud
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
🌴 Nueva Villa de lujo – A 200 metros de Playa Ballenas Beach – Las TerrenasPrecio: 700.000 d…
$700,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Samaná

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Samaná, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir