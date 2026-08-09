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Propiedades residenciales en venta en Puerto Plata, República Dominicana

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apartamentos
24
casas independientes
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54 propiedades total found
Casa en Sosúa, República Dominicana
Casa
Sosúa, República Dominicana
$535,000
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Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
$470,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$327,900
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Villa en Cabarete, República Dominicana
Villa
Cabarete, República Dominicana
Experimente el máximo lujo de vivir en Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana. Esta im…
$10,90M
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$599,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
Villa Harmony es un espacioso plan de 3 dormitorios que ofrece habitaciones privadas separad…
$439,900
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Apartamento 2 habitaciones en Sosua, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$799,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
Esta encantadora casa familiar y propiedad de alquiler cuenta con un diseño bien diseñado co…
$450,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Esta impre…
$5,50M
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
3a planta, 3 dormitorios, 3,5 baños, 200 m2 de construcción, Vista al mar desde balcón, posi…
$515,000
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
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Apartamento 1 habitacion en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Cabarete, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Apartamento 1 habitacion en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Cabarete, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
Exclusivo ático premium, primera línea del océano, espectaculares vistas al océano. Atico nu…
$1,10M
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Sosúa, República Dominicana
$278,000
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Apartamento 2 habitaciones en Puerto Plata, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Puerto Plata, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
$950,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
Increíble villa en bastante gran tamaño, con vista al mar, comunidad cerrada en Sosua, dista…
$599,000
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Sosúa, República Dominicana
$549,000
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Apartamento en Sosua, República Dominicana
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Sosua, República Dominicana
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$1,40M
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
Este ático de 4 dormitorios ofrece un balcón en la planta principal y el techo de sol en la …
$1,10M
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Villa en Altamira, República Dominicana
Villa
Altamira, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00M
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Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Casa en Cabarete, República Dominicana
Casa
Cabarete, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana. Esta im…
$500,000
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Parámetros de las propiedades en Puerto Plata, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
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Baratos
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