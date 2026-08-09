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Casas en Venta en Puerto Plata, República Dominicana

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30 propiedades total found
Casa en Sosúa, República Dominicana
Casa
Sosúa, República Dominicana
$535,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
$470,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$327,900
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TekceTekce
Villa en Cabarete, República Dominicana
Villa
Cabarete, República Dominicana
Experimente el máximo lujo de vivir en Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana. Esta im…
$10,90M
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$599,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
Villa Harmony es un espacioso plan de 3 dormitorios que ofrece habitaciones privadas separad…
$439,900
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$799,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
Esta encantadora casa familiar y propiedad de alquiler cuenta con un diseño bien diseñado co…
$450,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
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$5,50M
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
$278,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
$950,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
Villa
Sosúa, República Dominicana
Increíble villa en bastante gran tamaño, con vista al mar, comunidad cerrada en Sosua, dista…
$599,000
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Villa en Altamira, República Dominicana
Villa
Altamira, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00M
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Casa en Cabarete, República Dominicana
Casa
Cabarete, República Dominicana
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$500,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
$899,000
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Customizable Villas Overview:  Discover a variety of tropical villas designed for style and…
$199,700
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$479,000
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
Villas de lujo frente al mar con exquisitas decoraciones están disponibles para la venta. La…
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Una oportunidad única para poseer bienes raíces frente al agua en la República Dominicana Am…
$5,90M
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Villa en Sosúa, República Dominicana
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Sosúa, República Dominicana
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$317,000
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
$529,000
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Villa 4 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Villa 4 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Número de plantas 2
$290,000
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Villa 2 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Villa 2 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
$245,000
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Villa 2 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Villa 2 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laundry Ar…
$235,000
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Villa 4 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Villa 4 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$280,000
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Parámetros de las propiedades en Puerto Plata, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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con Piscina
Baratos
De lujo
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