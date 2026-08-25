Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Higüey
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Higüey, República Dominicana

;
Punta Cana
90
Friusa
16
Bávaro
10
Verón
6
159 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
Dejar una solicitud
Apartamento en Higüey, República Dominicana
Apartamento
Higüey, República Dominicana
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
Una increíble casa de tres dormitorios de bajo costo en el centro de Punta Cana, a 10 minuto…
$249 900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Project Overview:Private villa project in Punta Cana featuring 3 and 4-bedroom units with 3.…
$364 510
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 840 m²
Amenities: 5 Bedrooms  5 Bathrooms  1/2 half bathroom    Terrace  Entrance  Cold Kitchen  H…
$1 000 000
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Bávaro, República Dominicana
Casa 3 habitaciones
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa en Bávaro, República Dominicana
Villa
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
Dejar una solicitud
Villa en Uvero Alto, República Dominicana
Villa
Uvero Alto, República Dominicana
Póngase en contacto con su representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$7,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
Hermosa casa de 4 dormitorios con todo lo necesario para una vida cómoda y lujosa en una zon…
$675 000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
$169 900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Área 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
Dejar una solicitud
Casa en Bávaro, República Dominicana
Casa
Bávaro, República Dominicana
Majestic Villa de 7 dormitorios en el campo de golf Cocotal en Punta Cana, con acceso a la p…
$2,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
Increíble casa de tres dormitorios en el corazón de Punta Cana, a 10 minutos de la playa, a …
$250 000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bavaro, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Bavaro, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 590 m²
Luxury Villa for Sale – Mara 25, Punta Cana Mara 25 is a modern luxury villa located in Pun…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La inversión inmobiliaria de Punta Cana representa una de las oportunidades más atractivas d…
$50 000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nest Invest global
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Higüey

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Higüey, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir