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Propiedades residenciales en venta en Distrito Nacional, República Dominicana

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2 propiedades total found
Casa en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Casa
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Experimenta el epítome del lujo que vive en Santo Domingo de Guzmán, ciudad conocida por su …
$2,00M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Parámetros de las propiedades en Distrito Nacional, República Dominicana

con Jardín
Baratos
De lujo
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