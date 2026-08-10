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Apartamentos en venta en Distrito Nacional, República Dominicana

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Apartamento 3 habitaciones en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Parámetros de las propiedades en Distrito Nacional, República Dominicana

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