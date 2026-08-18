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Apartamentos en venta en Opcina Podstrana, Croacia

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2 habitaciones
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11 propiedades total found
Apartamento en Strozanac Gornji, Croacia
Apartamento
Strozanac Gornji, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
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Apartamento 2 habitaciones en Gornja Podstrana, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Gornja Podstrana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
En una zona tranquila de Podstrana, a solo 500 metros de la playa, un edificio residencial c…
$305,175
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Apartamento 1 habitacion en Gornja Podstrana, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Gornja Podstrana, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
En una zona tranquila de Podstrana, a solo 500 metros de la playa, un edificio residencial c…
$180,331
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Strozanac Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Strozanac Gornji, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Apartamento 3 habitaciones en Strozanac Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Strozanac Gornji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Apartamento 2 habitaciones en Strozanac Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Strozanac Gornji, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Sveti Martin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Martin, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Podstrana, nueva construcción, apartamento de dos dormitorios con una superficie de aproxima…
$322,972
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Apartamento 3 habitaciones en Strozanac Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Strozanac Gornji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Apartamento 1 habitacion en Gornja Podstrana, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Gornja Podstrana, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
En una zona tranquila de Podstrana, a solo 500 metros de la playa, un edificio residencial c…
$174,914
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Apartamento 2 habitaciones en Gornja Podstrana, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Gornja Podstrana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
En una zona tranquila de Podstrana, a solo 500 metros de la playa, un edificio residencial c…
$313,563
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Apartamento 2 habitaciones en Gornja Podstrana, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Gornja Podstrana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
En una zona tranquila de Podstrana, a solo 500 metros de la playa, un edificio residencial c…
$327,919
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Parámetros de las propiedades en Opcina Podstrana, Croacia

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