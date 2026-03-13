Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Ta Khmau, Camboya

2 propiedades total found
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Piso 3
Posición dentro de la prestigiosa El enclave residencial ML Tiara, esta espaciosa villa ofre…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Experimente comodidad y elegancia en esta villa moderna situada dentro de la prestigiosa com…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
