Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Prasat Bakong
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Prasat Bakong, Camboya

1 propiedad total found
Propiedad comercial en Svay Thom, Camboya
Propiedad comercial
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 86
Dormitorios 86
Nº de cuartos de baño 90
Este es un hotel de 86 habitaciones situado en una ubicación privilegiada al norte de Svay T…
$4,80M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir