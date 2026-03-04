Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Prasat Bakong, Camboya

Villa 3 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa 3 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 2
Esta encantadora villa de 3 dormitorios en venta en Borey Tourism city, Siem Reap City, ofre…
$270,000
Villa 3 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa 3 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2
Presentando una villa única moderna ubicada en Borey Tourism City, Kandaek Commune, Prasat B…
$95,000
Casa 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Casa 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta elegante casa Link en venta en Borey Tourism. Esta propiedad combina comodidad con conf…
$90,000
Casa 5 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Casa 5 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 467 m²
Piso 2
Esta villa gemela se encuentra en Borey Tourism City es un raro hallazgo, que ofrece una mez…
$250,000
Villa 3 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa 3 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Piso 2
Esta elegante villa de 3 dormitorios en venta en Borey Tourism City, cerca de Macro Mall, of…
$155,454
Casa 3 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Casa 3 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Descubra una rara oportunidad de poseer una impresionante villa gemela en cerca del mercado …
$100,000
Villa 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Un diseño de villa moderno maravilloso con el concepto de comunidad que vive en mente en Bak…
$101,000
Casa 2 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Casa 2 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta elegante casa plana en venta en Borey Tourism. Esta propiedad combina comodidad con con…
$70,000
Villa 2 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa 2 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 1
Esta casa de vacaciones ofrece una mezcla ideal de comodidad, cultura y comodidad. Esta prop…
$88,000
Villa 3 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa 3 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 64 m²
Esta encantadora villa de 3 dormitorios en venta en Borey Bakong Village, cuenta con una sup…
$179,800
