Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Mukh Kampul District
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Mukh Kampul District, Camboya

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Preaek Anhchan, Camboya
Casa 4 habitaciones
Preaek Anhchan, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Esta impresionante casa conectada esquina ofrece la mezcla perfecta de privacidad y espacio …
$96,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir