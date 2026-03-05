Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Toul Kork
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Khan Toul Kork, Camboya

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Piso 5
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con este hotel disponible para alquiler de…
$5,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Este establecimiento se encuentra en una zona urbana ocupada, a pocos pasos del mercado loca…
$255,000
Dejar una solicitud
