  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Prek Pnov
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Khan Prek Pnov, Camboya

Casa 3 habitaciones en Sangkat Samraong, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Samraong, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Bienvenido a casa de Praek Pnov! Esta acogedora casa de 3 camas, 3 baños en Samraong, Phnom …
$145,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Prek Pnov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Prek Pnov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 2
Enlace Villa B de Samraong Village es la opción perfecta para una familia nuclear que busca …
$79,000
