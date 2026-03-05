Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Kamboul
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Khan Kamboul, Camboya

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Prateah Lang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prateah Lang, Camboya
Asegure un activo industrial de alto rendimiento en el corazón de la Zona Económica Especial…
$150,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Khan Kamboul, Camboya
Propiedad comercial
Khan Kamboul, Camboya
Esta propiedad extensa de 1,122m2 es un raro hallazgo en el corazón industrial de Khan Kambo…
$1,02M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir