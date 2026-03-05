Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Khan Kamboul, Camboya

2 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Khan Kamboul, Camboya
Villa 8 habitaciones
Khan Kamboul, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 564 m²
Piso 3
Descubre el pináculo de la sofisticada vida urbana en esta extensa villa independiente de tr…
$1,10M
Villa 4 habitaciones en Sangkat Snao, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Snao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Piso 2
Esta villa se encuentra en Borey KP Mondany Project 20, a unos 5 minutos de la Estación de G…
$115,000
