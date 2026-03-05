Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Camboya
  Khan Daun Penh
  Alquiler a largo plazo
  Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Khan Daun Penh, Camboya

2 propiedades total found
Villa de 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 377 m²
Piso 1
Esta elegante villa en alquiler en Khan Daun Penh ofrece una mezcla de comodidad y comodidad…
$1,800
por mes
Villa 10 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Villa 10 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 12
Área 525 m²
Piso 2
Esta exquisita villa en alquiler en Khan Duan Penh cuenta con 10 amplios dormitorios y 12 ba…
$3,000
por mes
