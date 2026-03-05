Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Daun Penh, Camboya

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 20
“Si estás buscando un bonito apartamento de estudio en la mejor ubicación, consulta City Vie…
$450
por mes
Dejar una solicitud
