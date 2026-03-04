Villas en venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villa 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 108 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាទោលសម្រាប់លក់ (Queen A Villa) 📍ទីតាំង: ជុីបម៉ុង ជុីបម៉ុង (Park Land 6A) 💲តម្លៃថ្ម…
$520,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 334 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa de 2 pisos se encuentra en el rápido crecimiento de Sangkat Chroy Changv…
$1,50M
Villa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 198 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាភ្លោះលក់បន្ទាន់ 📍បុរី: បុរី The Flora 6A 💲តម្លៃថ្មី: 158,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 6m …
$158,000
Villa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Piso 3
Disfrute en el sereno estilo de vida villa en el corazón de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$195,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Piso 2
Descubre una oportunidad excepcional de inversión y estilo de vida a lo largo de la pintores…
$1,40M
Villa 9 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 9 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 451 m²
Piso 3
Esta villa de 3 plantas se encuentra en un tamaño de la tierra de 15.3m x 29.5m (451.35m2) c…
$400,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 571 m²
Piso 3
Esta espaciosa villa de tres plantas ahora está disponible para la venta en el tranquilo y r…
$1,04M
