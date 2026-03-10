Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Khan Chbar Ampov, Camboya

2 propiedades total found
Villa de 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta elegante villa de tres pisos ofrece amplias zonas de estar llenas de luz natural, crean…
$6,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta elegante Villa Queen se encuentra en Borey Peng Huoth Beong Snor y está disponible para…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
