  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Chbar Ampov, Camboya

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Estudio 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 16
Disfrute de la orilla del río viviendo en Vue Aston, uno de los proyectos de condominio escé…
$350
por mes
