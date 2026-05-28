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Propiedades residenciales con piscina en venta en Lida, Belarús

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apartamentos
33
casas independientes
23
1 propiedad total found
en Lida, Belarús
Lida, Belarús
Área 41 m²
1/2 parte en la propiedad de una casa residencial se vende. Agua central y suministro de gas…
$20,000
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Parámetros de las propiedades en Lida, Belarús

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